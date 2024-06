„Die Marktgemeinde St. Michael steht – wie viele andere Gemeinden – in finanzieller Hinsicht vor sehr großen Herausforderungen“, teilt Bürgermeister Manuel Gößler mit, der sich in seiner viermonatigen Amtszeit einen Überblick über die Situation der Gemeinde verschafft hat. „Unsere Infrastruktur ist aber in einem sehr schlechten Zustand. Die Kanalisation, die Trinkwasserversorgung, die Straßen und die Straßenbeleuchtung sind in die Jahre gekommen“, so der Bürgermeister.