Nach 44 Jahren wurde die 1980 installierte Polizeiinspektion Vordernberg modernen und zeitgemäßen Standards angepasst. Jahrzehntelang im ersten Stock des Gebäudes der Freiwilligen Feuerwehr Vordernberg untergebracht, übersiedelte die Polizeiinspektion bereits im September 2023 in die neue Dienststelle am Hauptplatz 1. Fünf Polizistinnen und Polizisten versehen dort ihren Dienst, um im Gemeindegebiet Vordernberg, aber auch in Eisenerz und Radmer für Sicherheit zu sorgen.