Die ÖBB ziehen mit allen Beteiligten nach zweijähriger Laufzeit des Postbus-Shuttles in der Region Liesingtal eine erfreuliche Zwischenbilanz. Das Interesse am On-Demand-Angebot, das einfach per App bestellt werden kann, ist ungebrochen groß. Der neue Mobilitätsdienst wird von der Bevölkerung in den vier Gemeinden Kalwang, Kammern, Mautern und Wald am Schoberpass sehr gut angenommen.