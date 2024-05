Da in Leoben ab Juni die Buslinie 4 (Hinterberg-Göss) über die Fabriksgasse geführt wird, stehen der Bevölkerung in Hinterberg einige Veränderungen ins Haus: Während die Buslinie mit den neuen Haltestellen AT&S sowie Fabriksgasse ausgestattet wird, muss die bestehende Haltestelle Hinterberg-Kirche weichen. Sie soll ab 1. Juni nicht mehr bedient werden. Dafür würden dann die beiden neuen Haltestellen zur Verfügung stehen, heißt es seitens der Stadtwerke Leoben. Außerdem wird die Haltestelle Hinterbergstraße in Richtung stadteinwärts in die bestehende Haltestelle in der Kärntner Straße integriert.