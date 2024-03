Wirtschaftskrisen, hohe Inflation, und politische Ideologien am rechten und linken Rand des Spektrums, die die Demokratie ins Wanken bringen könnten. Die aktuelle Situation in Österreich und vielen anderen europäischen Staaten lässt an die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg und der Errichtung des Ständestaates erinnern. Um jungen Menschen ein besseres Verständnis von den Ursachen dieser Entwicklungen zu vermitteln, haben Kleine-Zeitung-Journalist Christian Weniger und Historiker und Altrektor der Karl-Franzens-Universität Helmut Konrad im Europagymnasium Leoben Halt gemacht.