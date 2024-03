In Leoben ließen SPÖ-Klubobmann Hannes Schwarz und seine beiden Parteikolleginnen, LAbg. Helga Ahrer und Leobens Vizebürgermeisterin Birgit Sandler, die vergangene Gesetzgebungsperiode Revue passieren und welchen Beitrag ihre Partei geleistet hat. Interessant dabei waren die Ausblicke auf Projekte, die noch in diesem Jahr in Leoben umgesetzt werden sollen. „Gewaltschutz ist uns ein wichtiges Anliegen. Es ist diesbezüglich schon viel geschehen, aber die Einrichtung einer zweiten Gewaltambulanz ist schon auf dem Weg und wird am LKH Hochsteiermark in Leoben eingerichtet werden“, erzählt Ahrer.