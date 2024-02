Kurz vor Weihnachten des Vorjahres wurde bekannt, dass die Betreibergesellschaft des China-Restaurant C&C Wok in der Kärntnerstraße in Leoben, die C&C Restaurant GmbH, Insolvenz angemeldet hatte. Seit Mitte Dezember war das Lokal geschlossen, am 22. Dezember war die Insolvenz amtlich und ein „Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung“ in Angriff genommen, wie Insolvenzverwalter Thomas Böchzelt erklärte. 15 Mitarbeiter seien von der Schließung betroffen gewesen, wie im Dezember ebenfall bekannt wurde.