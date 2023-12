Keine Autos auf dem Parkplatz, keine Lichter im China-Restaurant C&C Wok in der Leobener Kärntnerstraße, kein geschäftiges Treiben, verschlossene Türen ließen erst Weihnachtsurlaub der Betreiber vermuten. Doch die Gründe für das geschlossene Restaurant sind für die Verantwortlichen der C&C Restaurant GmbH dramatischer: Die Gesellschaft ist in eine Insolvenz geschlittert. Seit knapp zwei Wochen ist das Lokal geschlossen, seit 22. Dezember ist die Insolvenz amtlich und ein „Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung“ am Laufen, wie Insolvenzverwalter Thomas Böchzelt, Rechtsanwalt in Leoben, bestätigt.