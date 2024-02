Nach wie vor bereitet der eklatante Personalmangel quer durch alle Branchen den Unternehmern auch in der Region das größte Kopfzerbrechen: „Der Handlungsbedarf ist in diesem Bereich akut“, so Astrid Baumann, Obfrau der Wirtschaftskammer Leoben. Besonders bemerkenswert sei das, weil auch die restlichen Rahmenbedingungen nicht gerade besser geworden seien – etwa hohe Energiekosten, die die Unternehmen massiv belasten.