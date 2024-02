Rund um die Voestalpine Donawitz bleibt derzeit kein Stein auf dem anderen. Um die Stromversorgung für die Elektrolichtbogen-Hochöfen zu gewährleisten, in denen künftig Green Tech Steel erzeugt werden soll, investiert auch die Austrian Power Grid (APG) rund in der Region kräftig in das Stromnetz. So steckt die APG in die „Neue Anbindung Leoben“ ab heuer bis 2026 insgesamt 109 Millionen Euro in den Ausbau der Infrastruktur.