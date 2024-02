Eine 20-Jährige aus dem Bezirk Leoben wurde am Nachmittag des 5. Februar von ihrem frei laufenden Pferd, mit dem sie sich in einer Reithalle beschäftigte, überrannt. Starke Schmerzen im Bereich des Rückens veranlassten den verständigten Notarzt, den Rettungshubschrauber anzufordern. Dieser transportierte die junge Frau in das Krankenhaus Bruck an der Mur. Ein Fremdverschulden wurde nicht erhoben.