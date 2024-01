Die Tischdecke unabsichtlich verschoben, die Teelichter aus den Augen gelassen: Bald darauf brannte es am Freitagabend in der Wohnung eines 64-Jährigen in Leoben. Der Mann versuchte, dem starkem Rauch Herr zu werden: Er öffnete die Fenster und bugsierte qualmende Sessel in den Gang. Dadurch breitete sich der Rauch aber im Stiegenhaus aus, eine weitere Bewohnerin im Mehrparteienhauses verständigte die Feuerwehr.

Die Bewohner wurden ins Freie gebracht, eine Jugendliche wurde zur Abklärung ins Spital überstellt. Nachdem das Feuer gelöscht war, konnten die Mieter zurück in ihre Wohnungen.

Neben den Feuerwehren Leoben Göß und Leoben Stadt waren auch mehrere Rettungsfahrzeuge sowie ein Notarzt im Einsatz.