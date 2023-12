Manchmal mahlen die Mühlen der Strafverfolgung langsam, aber sie mahlen: 13 Jahre nach der Detonation eines Sprengsatzes vor einer Flüchtlingsunterkunft der Caritas in Graz konnten die drei Tatverdächtigen doch noch ausgeforscht werden. Und so landet die Causa an insgesamt drei Prozesstagen von 19. bis 21. Dezember vor einem Geschworenensenat am Landesgericht Leoben.