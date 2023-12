Freundin erwürgt: 20 Jahre Haft für 24-jährigen Kärntner

24-jähriger Kärntner wurde am Montag am Landesgericht Leoben wegen Mordes zu 20 Jahren Haft verurteilt. Er hat seine Ex-Freundin (22) im April in Hohentauern erwürgt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.