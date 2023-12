Ausgewogen und abwechslungsreich soll er werden, der Leobener Kulturfrühling - das verkündet die Stadt Leoben bei der Präsentation des Kulturfrühling-Programms. Die Konzertreihe „Classics“ wird am 22. März mit der Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach eröffnet. „Klassik zum Lachen“ bieten Angelika Kirchschlager, Alfred Dorfer und Robert Lehrbaumer am 3. April im Live Congress. Das Universitätsorchester feiert sein 60-jähriges Bestehen mit einem Jubiläumskonzert am 23. Mai.