Dienstagvormittag erst wurde er geschlägert und schon ziert er den Leobener Hauptplatz. Eine 20 Meter hohe, 45 Jahre alte und fünf Tonnen schwere Fichte wurde am Vormittag als Christbaum aufgestellt. Gewachsen ist der Baum am Naturfreundeweg in Leoben-Leitendorf. Zur Eröffnung des Christkindlmarktes am 24. November soll er dann in hellem Glanz erstrahlen und zu einer besinnlichen Stimmung beitragen.