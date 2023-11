Im Internet war die Freude über das erste Schneetreiben in der Skiarena am Präbichl Freitagnachmittag schon einmal groß: „Waren heute schon Schneeschauen“, „Gfrein uns auf die Wintersaison“ war da unter anderem zu lesen. Für viele könnte der Winter bereits starten. Ein wenig Geduld ist aber sicherlich noch gefragt, denn mittlerweile hat sich der Schnee auch am Präbichl wieder verflüchtigt, sagt Johann Roth, Geschäftsführer der Präbichl Bergbahnen.