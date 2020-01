Etwas ganz Besonderes haben sich die Gastregionen des diesjährigen Steirerball in der Wiener Hofburg einfallen lassen: Sie werden mittels Bodypainting künstlerisch in Szene gesetzt.

Ein Paar in Porzellanweiß steht für die Lipizzaner © Birgit Mörtl

Nicht nur Kulinarik, Musik und Fotoecken sollen beim Steirerball die Gastregionen zeigen: Für den Steirerball, der am 10. Jänner 2020 zum zehnten Mal vom Verein der Steirer in Wien in der Wiener Hofburg veranstaltet wird, hat sich die diesjährige Gastregion - die Süd- und Weststeiermark mit Schilcherland, Lipizzanerheimat und Südweststeiermark - etwas besonders Aufsehenderregendes einfallen lassen: „Die drei drei Genussecken werden bei unserem fröhliganten Steirerball künstlerisch präsentiert“, macht Andreas Zakostelsky, Obmann des Vereins der Steirer in Wien, schon einmal neugierig.