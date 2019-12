Koalitionsgespräche"Ich kann nicht sagen, der Partner hat einen Pelzmantel an, wenn er nackt ist"

Der Plan sagt: Am 17. Dezember 2019 um zehn Uhr wird Türkis-Rot in der Steiermark angelobt. Die Koalitionsverhandler sprechen von roten Linien, wichtigen Zukunftsthemen, der Budgetsanierung und davon, dass noch nix fix ist.

Die erste Verhandlungsrunde ging gestern in der Grazer Burg über die Runde © APA/ERWIN SCHERIAU

In erster, kleiner, aber hochrangiger Gesprächsrunde trafen sich die Koalitionsverhandler der steirischen ÖVP und SPÖ gestern zum Auftakt eines mutmaßlichen Marathons. "Wir sehen uns am 17. Dezember um 10 Uhr" scherzt ein gute gelauner Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer in lockerer Atmosphäre, während die Presse ein paar Fotos vom Verhandlungstisch machen darf. Gemeint ist: Das Landtagspräsidium hat den 17. Dezember als Tag der Konstituierung vorgeschlagen, am 22. Dezember ist fristgerecht der letzte mögliche Tag dafür. Und der Plan von Türkis und Rot ist, möglichst mit der Konstituierung des Landtags auch die Angelobung der neuen Landesregierung unter Dach und Fach zu bringen.