Kriselnde Autobranche in Deutschland, amerikanische Strafzölle unter Donald Trump, Rezession im Bau: Wirtschaftlich war die Lage schon einfacher. Die Auswirkungen dieser internationalen Entwicklungen schlagen sich dabei auch in der Steiermark nieder. „Wir haben Themen, die wir in der Steiermark nicht lösen können. Die Autoindustrie werden wir allein nicht retten können“, räumt SPÖ-Chef Anton Lang ein.