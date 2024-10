Am Montag traf sich der steirische Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl mit seinem niederösterreichischen Amtskollegen Ludwig Schleritzko (beide ÖVP) in Graz. Offiziell ging es aber nicht um die Spitalsreform, die aktuell in St. Pölten für landespolitische Aufregung sorgt. Dabei hätte die Steiermark mit solchen Reformen viel Erfahrung.