Zwei Monate vor der Landtagswahl in der Steiermark und wenige Tage vor der Nationalratswahl stellten die Pinken ihre Kandidatinnen und Kandidaten für den Urnengang am 24. November vor. Neben Spitzenkandidat Niko Swatek ist auf dem zweiten Listenplatz die gelernte Elementarpädagogin und klinische Psychologin Bettina Schoeller zu finden. Auf Platz drei steht Robert Reif, der bisher schon im Landtag ein Mandat hatte. Ob es alle drei in das Landesparlament schaffen, ist unklar.