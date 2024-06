Die steirischen NEOS haben ihren Landessprecher Niko Swatek mit 85 % zum Spitzenkandidaten für die kommende Landtagswahl gewählt. Swatek setzte sich gegen drei weitere Kandidaten im Rennen um den ersten Listenplatz durch. Auf den weiteren Listenplätzen befinden sich Bettina Schoeller an zweiter und Robert Reif an dritter Stelle. Das Votum der Mitglieder war nach der öffentlichen Vorwahl und der Wahl durch den Erweiterten Vorstand die dritte und letzte Stufe des NEOS-Vorwahlprozesses, die Kandidatinnen und Kandidaten für die Landtagswahl – voraussichtlich am 24. November - stehen somit final fest.