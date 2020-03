Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Blick in Wahlzelle © Fuchs

Am Freitag, 13. März, haben die Steirer wieder die Möglichkeit, vor dem Wahlsonntag (22. März) zu wählen. So muss in jeder Gemeinde zumindest in der Zeit von 17 bis 19 Uhr ein Wahllokal zur Verfügung stehen.