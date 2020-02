Facebook

Bürgermeisterinnen-Treffen im Dezember 2019 in der Hofburg bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen © APA/HERBERT PFARRHOFER

Am 22. März wird gewählt. Wie weiblich und wie jung werden die Parteien nach den Gemeinderatswahlen sein? Mit dem Frauenanteil ist es so eine Sache. Alle Parteien sprechen vermehrt Frauen an, stellen diese doch auch die Mehrheit der Wählerinnen.Doch die Frauen drängen selbst oft nicht in die erste Reihe.