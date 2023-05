Im Burgenland glichen am Freitag die "Schatzmeister" der Bundesländer ihre Positionen in den Finanzausgleichsverhandlungen ab, darunter der Steirer Anton Lang (SPÖ). Der Zwischenstand? "Die Claims sind abgesteckt. Wir sind dort angekommen, wo man in Details gehen muss." Kerniger Nachsatz: "Dem Bund gehören die Steuern nicht allein, er verteilt sie nur."