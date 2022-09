"Explodierende Preise": Wohnbau-Politiker teilten Leid und Wissen

Die Landeswohnbaureferentinnen- und -referenten-Konferenz tagte am Freitag in Graz. Die Teuerungen waren ein zentrales Thema, der Klimaschutz ein anderes. In puncto Leerstandsabgabe gab es keine Einigung.