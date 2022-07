Der steirische Vize-LH Anton Lang (SPÖ) will im Budget 2023 versuchen, unter der Neuverschuldung von 2022 (400 Millionen Euro, Anm.) zu bleiben. Leicht werde das nicht. Neuen Belastungen durch Landesabgaben erteilte er gegenüber der APA eine Absage. In der Verkehrspolitik will Lang mit der "Fußverkehrsstrategie" eine vierte Säule aufbauen - neben Schiene, Regio-Bussen und Radverkehr. Nach jetzigem Stand werde er der SPÖ-Spitzenkandidat bei der Landtagswahl 2024 sein.