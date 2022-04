Der Landesrechnungshof prüfte die Pflegeausbildung und geißelte die mangelhafte Datenlage. Wie viele Pfleger fehlen tatsächlich?

JULIANE BOGNER-STRAUSS: Wo fange ich nur an? Ja, die Studie zum Pflegepersonalbedarf hat die Zahlen nicht auf den Punkt gebracht, der Bedarf ist größer. Aber der Prüfbericht bildet weder die dislozierten Standorte für Gesundheits- und Krankenpflegeberufe in landwirtschaftlichen Schulen ab. Noch, dass wir die Diplom-Ausbildung wieder aufmachten. Das Land ist massiv in die Ausbildung gegangen.