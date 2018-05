Facebook

Kampus und Drexler © Jürgen Fuchs

Die steirische SPÖ ist ja in einer "Zukunftspartnerschaft" mit der Steirer-VP: Entsprechend fällt die Stellungnahme zur Mindestsicherung neu aus.

So halten SP-Soziallandesrätin Doris Kampus und Gesundheitslandesrat Christopher Drexler (VP) in einer gemeinsamen Aussendung fest, dass sie die Bundesregierung auffordern, in "jedem Fall die Integrationsmaßnahmen zu verstärken". Konkret: Sprach- und Wertekurse und Integrationsmaßnahmen am Arbeitsmarkt.

Der Vorschlag selbst wird kaum kommentiert: "Die Steiermark geht davon aus, dass der konkrete Entwurf der Bundesregierung mit den finanziellen und sozialen Auswirkungen den Bundesländern ehebaldigst übermittelt wird".

Hocherfreut

Der steirische FPÖ-Nationalrat Hannes Amesbauer ist über das Konzept "seiner" Bundesregierung freilich hocherfreut. So sollen ja "anerkannte Flüchtlinge und Migranten mit schlechten Deutschkenntnissen, die noch nie ins System eingezahlt haben, nur noch 563 und somit um 300 Euro weniger erhalten".

Aus seiner Sicht würden auch die steirischen Zahlen "die Notwendigkeit einer Neuordnung dieser Sozialleistung verdeutlichen, um sie langfristig finanzierbar zu machen".

Amesbauer ätzt in Richtung Soziallandesrätin Kampus (SPÖ), deren "Politik der offenen Grenzen, wo jedem Zuwanderer der rote Teppich ausgerollt worden war, hat ausgedient".

Konträr dazu hat Kampus den steirischen Weg als erfolgreich und vorbildhaft skizziert.

Armutszeugnis

Die Grüne Landtagsabgeordnete Sandra Krautwaschl nennt den Vorschlag Armutszeugnis. Er würde "Armut und Ausgrenzung verfestigen", warnt sie vor hohen Folgekosten, durch u.a. "gesundheitliche Dauerschäden" oder "einen Kriminalitätsanstieg".

>> Fakten zur Mindestsicherung 2017 in der Steiermark <<

Niedriglohnpolitik

Im Kern gehe es doch nicht um "Sozialtourismus", wie ÖVP und FPÖ unterstellen würden. "Wenn die Abhängigkeit von Sozialleistungen sinken soll, müssen die Arbeitseinkommen steigen", betont KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler.

Aus ihrer Sicht nötig wäre "der politische Wille, mit der Niedriglohnpolitik zu brechen. Die unteren Einkommen sinken seit Jahren, die mittleren stagnieren."

Kinderzuschläge sinken

Die Folgen für Steiermark sind vielfältig: siehe Kinderzuschläge. Diese sollen gesenkt werden: Für das erste Kind 25 Prozent der Leistung, für das zweite 15 Prozent und ab dem dritten gerade noch fünf Prozent.

In der Steiermark lautet die Regelung aber derzeit: je 18 Prozent für das älteste, zweit- und drittälteste Kind. Ab dem vierten Kind sind es 15 %.