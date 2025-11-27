„In einer Zeit, in der in der Steiermark Arbeitsplätze verloren gehen, Betriebe ums Überleben kämpfen und täglich neue Unsicherheiten dazukommen, spottet die Landeshauptmann-Stellvertreterin über Unternehmerinnen und Unternehmer, statt Verantwortung zu übernehmen. Das ist ein politischer Tiefpunkt – und eine schallende Ohrfeige für alle, die in diesem Land hart arbeiten“, kritisiert SPÖ-Klubobmann Hannes Schwarz die Aussagen von Manuela Khom (ÖVP) in der Landtagssitzung am Dienstag in einer Aussendung.
Khom-Sager empört SPÖ
„Strumpfhosen mit Löchern – so einem Unternehmen kann ich nicht helfen“
SPÖ fordert nach hitziger Wirtschaftsdebatte im Landtag Entschuldigung von Vize-Landeshauptfrau Manuela Khom für spöttisch-unverantwortlichen „Strumpfhosen-Sager“.