Auch Parkhouse und Forum Stadtpark befinden sich innerhalb der neuen Schutzzone © A. W. Tengg

1. Das Zwei-Tage-Wetter für Graz



Am Mittwoch ist es am Vormittag eher noch bewölkt. Ab Mittag kommt immer mehr die Sonne heraus, vor allem im Mur- und Mürztal sowie in den südlichen Landesteilen wird der Nachmittag sehr freundlich. Die Temperaturen steigen spürbar an, mit Höchstwerten bis zu 20 Grad wird es in Graz ausgesprochen mild.

Der Donnerstag wird in der gesamten Steiermark der insgesamt schönste und auch wärmste Tag der Woche. Am Tag zeigen sich am Himmel ein paar Schleierwolken, bis zu acht Sonnenstunden könnten sich ausgehen. Der Wind kommt schwach bis mäßig aus westlichen Richtungen. Höchsttemperaturen bis 21 Grad.

2. Allergikerwetter: Pollenflug

Es gibt mäßigen Baum- und schwachen Erlenpollenflug.

3. Was sich auf den Straßen abspielt

Hier finden Sie die frischen Baustellen in Graz und einen Ausblick.

Alte Poststraße/Reininghausgründe: Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße;

Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße; Neuverlegung einer Schienentrasse von der bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel. In der Brauhausstraße gibt es im Bereich Wetzelsdorfer Straße bis HNr. 51 Vorarbeiten zur geplanten Umgestaltung des gesamten Straßenraumes samt Totalsperre bis zum 20.04.2020.

In der Fröhlichgasse im Bereich Raiffeisenstraße bis Neuholdaugasse kommt es zu punktuellen Spurumlegungen bis zum 31.05.

In der Lagergassse im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks;

Auf der Liebenauer Hauptstraße gibt es im Bereich Engelsdorfer Straße bis Leberackerweg wegen Sanierungsarbeiten von 09.03. - 15.05. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren.

In der Mariatroster Straße 106 -197 (Bereich Dr.-Eckener-Straße bis Schule St. Johann) gibt es eine punktuelle Postenregelung werktags ab 8 Uhr zwischen 17.02. - 14.04.

In der Markusgasse gilt im Bereich Puchstraße bis HNr. 21 von 09.03. - 30.04. ein Fahrverbot wegen einer Generalsanierung.

Am Schönaugürtel 31-41 kommt es zwischen 02.03. - 17.04. beim Austausch von Strommasten zu Spurzusammenlegung im jeweiligen Arbeitsbereich.

In der Prokopigasse 8 - 14 wird bis zum 03.04. die Fußgängerzone saniert.

8 - 14 wird bis zum 03.04. die Fußgängerzone saniert. Am Schönaugürtel 31 - 41 kommt es bis zum 17.04. zu einer Spurzusammenlegung im Arbeitsbereich (Austausch von Strommasten).

In der Straßengelstraße 7 - 41 gilt zwischen 09.03. - 24.04. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren;

2 Fahrspuren;





Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Auftakt der Schutzzone: Großeinsatz im Stadtpark

Es ging angesichts des Corona-Dauerthemas gewissermaßen unter: Der Stadtpark ist seit Wochenbeginn Schutzzone. Zum Auftakt startete die Polizei die erste Schwerpunktaktion mit 40 Beamten und sprach insgesamt 26 Betretungsverbote für vermeintliche Dealer aus. Zwischen Maria-Theresien-Allee und Erzherzog-Johann-Allee schmückt der Verordnungstext Laternenmasten. Was im letzten Jahr im Metahofpark und Volksgarten gegolten hat, gilt nun im Stadtpark: Der Exekutive reicht schon der Verdacht, um mutmaßliche Dealer aus der Zone wegzuweisen und ihnen für 30 Tage ein Betretungsverbot mit auf den Weg zu geben. So soll der Schutz von Kindern im Park gewährleistet sein und das Sicherheitsgefühl der Besucher gehoben werden. Für die Polizei hat sich diese Verordnung bewährt, um Kriminalität aus Metahofpark und Volksgarten zu verbannen. Von März 2019 bis September wurden 470 Betretungsverbote ausgesprochen. Von letzten Oktober bis Ende Februar waren es nur noch 80. Diese Reduktion war Grund dafür die Schutzzonen rechts der Mur nicht erneut zu verlängern. Dafür erfüllt jetzt der Stadtpark die Bedingungen für die Verordnung: 850 strafbare Handlungen gab es dort im vergangenen Jahr.

5. Am Mittwoch in Graz



Zahlreiche Veranstaltungen wurden abgesagt. Bitte informieren Sie sich bei den jeweiligen Veranstaltern.

Theater im Schwimmbad: 21 Visionen - Teil 1

21 Visionen für das 21. Jahrhundert. Teil 1: Die bauliche Herausforderung - Schwimmbad-Performance von JULALENA. Auf der Insel der Wissenschaft sitzt eine Expertin die nicht spricht. Die bauliche Herausforderung ist eine Schwimmbad-Performance von JULALENA mit dem Schwerpunkt auf Architektur. Im Live-Hörspiel über die Zersiedelung der Landschaft, die Stadtflucht und das Eigenheim im Grünen werden von der Architektin DI Isabella Müller-Fuchs 7 Entwürfe für eine nachhaltige Stadt Graz vorgelegt. Eine Künstlerin und eine Bevölkerung begleiten ihre visionären Pläne. Hinweis: bitte erscheinen Sie in Badebekleidung

WO : Auster Eggenberg (Lehrschwimmbereich)

WANN : MI., 11. März, Einlass ins Schwimmbad: ab 19.30 Uhr





Licht-Checker

Sicherheitsaktion "Licht und Technik" im Grazer Radnetz. Seit 14 Jahren rückt die Radlobby ARGUS Steiermark mit der Aktion "Licht und Technik" aus. Ziel ist es, die Fahrräder auf den allgemeinen Wartungszustand sowie auf die Ausrüstung mit Licht und Reflektoren zu überprüfen und gegebenenfalls nachzurüsten. Seit dem Start dieser Aktion, an der die Polizei und "Bicycle" beteiligt sind und die von der Stadt Graz und dem Land Steiermark unterstützt wird, sind über 14.000 Fahrräder kontrolliert und ca. 3.000 kleinere Reparaturen durchgeführt worden. Außerdem wurden tausende Reflektoren gratis ergänzt und dutzende Quadratmeter Reflektorfolien verklebt.

WO: Oper

WANN: MI., 11. März, ab 17 Uhr



Nichts dabei?

6. Noch immer keine Rettung fürs Jesuiten-Denkmal

Seit Jahren wird an einer Revitalisierung des 1984 abgebrannten Sommerrefektoriums der Jesuiten für eine Uni-Nutzung geplant. Stattdessen herrscht jetzt "Gefahr im Verzug" für die verfallene, aber denkmalgeschützte Ruine am Rosenhain: Das Areal rund um das Gebäude wurde mittels Bauzaun abgesperrt. Noch offen ist die Zukunft des Gebäudes. Es gehört der Stadt Graz. Gespräche mit der Uni Graz über eine zukünftige Nutzung laufen seit Jahren. Mehrfach haben GBG und Uni schon kundgetan, dass man das Denkmal sanieren und wachküssen wolle. Doch bisher ist man noch nicht viel weiter gekommen. Zuletzt hatte man 2015 Pläne bekannt gemacht. Damals fand sogar schon die Bauverhandlung statt. Die angestrebte Revitalisierung blieb bisher aus. Fix ist jedenfalls: Wann immer mit Bauarbeiten begonnen wird, es ist ausschließlich eine universitäre Nutzung erlaubt.

7. Noch Fragen?