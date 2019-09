Facebook

Diesmal ein Bilderrätsel passend zur Mobilitätswoche: An welches Ziel führt dieser Radweg? Wo befindet sich diese Straßenüberführung? © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Mittwoch setzt sich nach Auflösung von Restwolken bald sonniges Wetter durch. Der Nachmittag wird vorwiegend wolkenarm und sehr sonnig verlaufen. Der Nordwestwind verliert an Stärke. Deutlich frischer, nach Frühtemperaturen ab 9 Grad wird am Nachmittag mit maximal 19 Grad gerechnet.

Am Donnerstag entstehen nach einem sonnigen Vormittag am Nachmittag vorübergehend ein paar Wolkenfelder. Es wird aber trocken bleiben. Kühl. Am Morgen ziemlich frisch. Tagsüber steigen die Temperaturen auf maximal 18 Grad.

2. Luftgüte und Allergikerwetter

Aufgrund der Wetterlage bleiben die Luftschadstoffkonzentrationen auf einem niedrigen Niveau. Pollenallergiker müssen mit schwachen bis mäßigen Belastungen durch Ragweed rechnen. Pilzsporen reizen zum Teil stark.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Von 05.09. bis 04.10. wird gibt es im Bereich Brucknerstraße HNr. 79 eine Postenregelung und kurze Anhaltungen.

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Elisabethinergasse/ Kernstockgasse wird bis zur Dreihackengasse die Wasserleitung erneuert. Es kommt bis zum 20.09. zu Spurumlegungen.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Hafnerstraße 207 werden zwische 09.09. und 23.09. Grabungen durchgeführt.

- In der Humboldstraße 8 gibt es während der Arbeitszeit eine

Postenregelung zwischen 16.09. und 04.10.

- In der Klosterwiesgasse (Bereich Schießstattgasse bis Grazbachgasse) gilt ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer) bis 20.09.2019; Umleitung über Schießstattgasse - Maygasse;

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- In der Steyrergasse 138-140 gibt es eine Postenregelung während der Arbeitszeit zwischen 16.09. und 04.10.



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. "Move it": Aktivbürger wollen Unterschriften für Verkehrswende

Grazer Mobilitätsinitiativen bündeln nun ihre Energien und wollen 10.000 "echte" Unterschriften für eine nachhaltige Verkehrswende in der Stadt. "Move it" nennt sich die neue große Bewegung, die eine nachhaltige Verkehrswende fordert und ein Forderungspaket mit zwölf konkreten Punkten vorlegt. "Ab sofort sammeln wir Unterschriften", sagt Christian Kozina, einer der Köpfe der Bewegung und im Brotberuf an der Karl-Franzens-Universität am Institut für Systemwissenschaften tätig. Der Druck von der Straße soll helfen, damit die Verkehrspolitik in die richtige Richtung abbiegt. Hier finden Sie alle zwölf Forderungen. Sie reichen von einer Personalaufstockung in der Verkehrsplanung über zehn Kilometer neue Radschnellwege pro Jahr bis hin zu mehr Budget dezidiert für Fußgänger- und Radfahrverkehr und der Schließung von zehn Schleichwegen pro Jahr für den Autoverkehr. Das Problem seit vielen Jahren: Der Fußgängeranteil ist auf 19 Prozent abgesackt, der Autoanteil mit 41,5 Prozent stabil hoch. Das Ziel: Die anderen Verkehrsformen müssen ebenso bequem werden die das Autofahren. Hier finden Sie den Kommentar von Graz-Redakteur Gerald Winter Pölsler.

5. Was, wann, wo?



Tingel Tangel 2019



WO : Tummelplatz

WANN : MI./DO., 18./19. September, ab 14 Uhr Inklusives Straßentheater- und -musikfestival von und mit Menschen mit und ohne Behinderungen - mehrere Gruppen präsentieren an zwei Tagen ihre Beiträge. Clowntheater, Konzerte, Theater, Lesung mit Musik uvm. Am Mittwoch: Hausmusik Lebenshilfe Hartberg, Konzert; Andreas Landl, "LANDL meets FALCO" Szenische Lesung; teAtro loco, Die magische Magier Show, Theater; Die Schrägschrauben, Konzert; Die Glückstreiber, "Hochzeits-Zug" Clowneskes Theater;: MI./DO., 18./19. September, ab 14 Uhr





Vernissage: Jugend am Werk

Im Sinne einer inklusiven Gesellschaft ermutigt Jugend am Werk, Menschen mit Behinderung, ein eigenständiges und selbstbestimmtes Leben zu führen. Wie wirkungsvoll Kunst dabei sein kann, beweist die Jugend am Werk-Malwerkstatt Graz am Andreas-Hofer-Platz bereits seit 1992. Hier schaffen erwachsene Künstlerinnen und Künstler mit Behinderung einzigartige Kunstwerke. Die Arbeiten werden im Rahmen von Ausstellungen einer breiten Öffentlichkeit gezeigt und zum Verkauf angeboten. Die Künstlerinnen und Künstler sind am Erlös ihrer Arbeit beteiligt, was Unabhängigkeit und Anerkennung bedeutet.

WO : JAW-Malwerkstatt (Andreas-Hofer-Platz 5)

WANN : MI., 18. Sept., 20 Uhr



Reinhard P. Gruber liest



WO: Literaturhaus

WANN: MI., 18. Sept., 19 Uhr aus "365 Tage". Musik: LaWuZwio (Instrumental). Gruber hat sich in seinem Werk fast allen Genres zugewendet, bis hin zur Vollständigen Beschreibung der Welt und Umgebung: Romane, Erzählungen, Sportkommentare, ein steirisches Musical, Theaterstücke, Gedichte, Essays, Reisebericht, Kochbuch, Wörterbuch. "365 Tage" ist ein Journal. Täglich notiert er auf einer Seite seine Gedanken über das persönliche Befinden und das Geschehen in der Welt, z.B. Politik, Sport und Religion. Kritisch und nicht frei von Widersprüchen schreibt sich Gruber in diesem Journal die Tage von der Seele.: MI., 18. Sept., 19 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Mittwoch.

6. Gratis Blumensträuße in der Innenstadt

Aufsehenerregende Aktion: Mittwochfrüh werden 200 frisch gebundene Blumensträuße überall in der Innenstadt zu finden sein. Mitnehmen ist nicht nur erlaubt, sondern erwünscht. "Zum Finden gebunden" ist eine Aktion des Grazer Blumenladens "Flowerpower", der damit einmal im Jahr den Städtern Blütengrüße sendet. "Wir wollen damit den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern", sagen die beiden Inhaber Christian Hofmann und Harald Purkarthofer, die schon ab 6 Uhr unterwegs sein werden, um gemeinsam mit ihrem Mitarbeitern an die 200 Sträuße in der ganzen Innenstadt - vom Jakominiplatz bis zur Keplerbrücke - zu verteilen. Sie erhoffen sich jedenfalls viele blumige Selfies. Inspiriert ist die Aktion, die schon zum fünften Mal stattfindet, vom "Lonley Bouquet Day" - dem Tag des einsamen Blumensträußchens, den die Emily Avenson ins Leben rief. Die belgische Blumenhändlerin wollte damit Vorbeigehenden eine Freude machen.

7. Unser Bilderrätsel für Graz

BILDERRÄTSEL: (Siehe oben) Passend zur europaweiten Mobilitätswoche möchten wir diesmal von Ihnen wissen, um welchen Radweg es sich bei dem Foto der Tagesvorschau handelt. Und wo führt er hin? (Kleiner Tipp: Dort parken viele Autos.) An dieser Stelle finden Sie in der nächsten Tagesvorschau die Auflösung.

8. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.