Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Baustelle hin oder her - die Grazerinnen und Grazer wollen sich weiterhin im Augarten erholen © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Sonntag bleibt es meist trocken und nachmittags zeigt sich auch länger die Sonne. Der Westwind legt im Tagesverlauf deutlich zu. Frühwerte ab 4 Grad, Tageshöchsttemperaturen bis 17 Grad. Am Montag bleibt es mit starkem Nordföhn meist trocken und die Wolken lockern immer wieder etwas auf. Die Höchstwerte liegen deutlich niedriger bei bis zu 11 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Die Schadstoffkonzentrationen bleiben weiterhin auf moderatem Niveau. Für Allergiker ist der Hasel- und Pappel- sowie Erlenpollenflug belastend.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco).

Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es wegen einer Kanalsanierung bis zum 29.03. zu Spurumlegungen.

- In der Lagergasse gibt es voraussichtlich bis 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- In der Murfelder Straße sind Geh- und Radweg im Bereich Puntigamer Straße bis Hortgasse bis 29.03. gesperrt. Die Ausweichroute liegt ab der Puntigamer Brücke auf der rechten Seite.

- In der Stempfergasse wird bis 07.06. im Bereich Herrengasse bis Bischofplatz die Fußgängerzone saniert.

- In der Waagner-Biro-Straße im Bereich Dreierschützengasse bis HNr. 99 gibt es von 18.03. bis 18.04. eine Postenregelung von 8 bis 17 Uhr.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Neues aus der Augartenbuch

Im Grazer Augarten bleibt derzeit kein Stein auf dem anderen. Wo üblicherweise ein Fußballmatcherl stattfand, auf der Wiese neben dem Augartenbad, ragt momentan ein Erdwall mehrere Meter in die Höhe. Die Fertigstellung der Augartenbucht ist laut der städtischen Grünraumabteilung mit Ende September geplant. Eben erst wurde die Beschwerde der Initiative "Hände weg vom Augarten" vom Landesverwaltungsgericht zurückgewiesen – mangels Parteienstellung der Initiative. Weitere Beschwerden wurden eingereicht. Grund für noch mehr Unmut: Entgegen den Zusicherungen würden Lkw nun doch über die Neuholdaugasse und dann durch den Park fahren. Dies weist man in der städtischen Grünraumabteilung zurück: Nur in Einzelfällen komme es vor, dass einer der rund 20 Laster über die Neuholdaugasse fahre – was nicht mit dem Bewilligungsbescheid kollidiere.

5. Wohin?

Norbert Schneider

"So wie's is" lautet der Titel des neuen Albums und Programms von Norbert Schneider. So widmet sich der zweifache Amadeus-Award-Gewinner nach seinem Album "Neuaufnahme - eine Hommage an Georg Danzer" wieder ganz dem eigenen musikalischen Schaffen. 13 neue Lieder im Wiener Dialekt gehalten und sich die Freiheit nehmend, die Genrevielfalt zu feiern. Neben den neuen Nummern, bietet "So wie’s is" einen Streifzug durch Einflüsse und Stile, die Schneider im Laufe seiner über 20-jährigen Bühnenkarriere tangiert hat. Und natürlich darf das ein oder andere Lieblingslied aus den vergangenen Alben nicht fehlen.

WO: Dom im Berg

WANN: So., 10. März, 20 Uhr.





"So wie's is" lautet der Titel des neuen Albums und Programms von Norbert Schneider. So widmet sich der zweifache Amadeus-Award-Gewinner nach seinem Album "Neuaufnahme - eine Hommage an Georg Danzer" wieder ganz dem eigenen musikalischen Schaffen. 13 neue Lieder im Wiener Dialekt gehalten und sich die Freiheit nehmend, die Genrevielfalt zu feiern. Neben den neuen Nummern, bietet "So wie’s is" einen Streifzug durch Einflüsse und Stile, die Schneider im Laufe seiner über 20-jährigen Bühnenkarriere tangiert hat. Und natürlich darf das ein oder andere Lieblingslied aus den vergangenen Alben nicht fehlen. Dom im Berg So., 10. März, 20 Uhr. Sugar Daddys

Von Alan Ayckbourn. Mit den Komödianten in St. Leonhard. Das Fest der Liebe steht vor der Tür. Doch so oder so hätte Sasha, Anfang 20 und kürzlich aus einem Provinzkaff nach London gezogen, dem netten alten Herrn im Weihnachtsmannkostüm geholfen, der vor ihrem Haus von einem Auto angefahren wurde. Ohne zu zögern, nimmt sie ihn mit in ihre bescheidene Wohnung, wo er sich von dem Schreck erholen soll. Doch wieder einmal gilt: es ist alles nicht so einfach, wie es scheint, schon gar nicht alles Gold, was glänzt.

WO: Kistl Hinterhoftheater

WANN: So., 10. März, 16 Uhr





Von Alan Ayckbourn. Mit den Komödianten in St. Leonhard. Das Fest der Liebe steht vor der Tür. Doch so oder so hätte Sasha, Anfang 20 und kürzlich aus einem Provinzkaff nach London gezogen, dem netten alten Herrn im Weihnachtsmannkostüm geholfen, der vor ihrem Haus von einem Auto angefahren wurde. Ohne zu zögern, nimmt sie ihn mit in ihre bescheidene Wohnung, wo er sich von dem Schreck erholen soll. Doch wieder einmal gilt: es ist alles nicht so einfach, wie es scheint, schon gar nicht alles Gold, was glänzt. Kistl Hinterhoftheater So., 10. März, 16 Uhr Erinnern: 12.03.1938

Gespräch & Film. Am 12. März 1938 wurde der "Anschluss" an Hitler-Deutschland vollzogen. Filmkunst aus A/LUX 2018. Von der Machtlosigkeit der Wahrheit – und wie leicht Politik jenseits moralischer Werte agieren kann.

Filmkunst aus S 1968. Über die Hinfälligkeit menschlicher Würde. Anmeldung bis spätestens 15 Uhr unter: 0316 262787

WO: kunstGarten (Payer-Weyprecht Straße 27)

WANN: So., 9. März, 17 bis 19 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Sonntag.

6. Für Hundeliebhaber

Der steirische Hundesportklub lädt an diesem Wochenende zur Internationalen Rassehundeausstellung nach Graz. 2000 Rassehunde aus 23 Nationen rittern in der Messehalle um den Titel und werden von ihren Besitzern der Jury präsentiert. Am Sonntag wird schließlich der schönste Hund der Ausstellung gekürt. Terrier sind ebenso dabei wie Retriever, Setter, Windhunde, Chihuahua, Pudel, Schnauzer und viele mehr. Die Tageskarte kostet acht Euro. Kinder bis zum 14. Lebensjahr haben freien Eintritt.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/k leine.graz.