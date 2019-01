Facebook

In den Nächten auf Freitag und Samstag kann es auch in Graz wieder schneien © A. W. Tengg

1. Wetter

In der Nacht kann es überall etwas schneien. Am Freitag scheint in der ersten Tageshälfte oft die Sonne. Im Laufe des Nachmittages gibt es dann mehrheitlich Wolken. Der Schneefall kann in der Nacht auch auf Graz übergreifen. Weiterhin kalt mit Werten zwischen -4 und 0 Grad. Am Samstag bleibt es anders als im Norden in Graz meist trocken mit ein wenig Sonne. Der Frost schwächt sich ab, die Temperaturen steigen auf bis 5 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaub

Der kühle Wind bringt eine gute Durchlüftung mit niedrigen Konzentrationen von Luftschadstoffen.

3. Verkehr

- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es wegen einer Kanalsanierung bis zum 29.03. zu Spurumlegungen.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Starttermin für Parktarife Neu

Dass heuer auf Autolenker und Parkplatzsucher in Graz neue Tarife zukommen, ist bekannt. Nun hat man auch verraten, wann es so weit sein wird: Am 25. Februar treten in Graz die neuen Parktarife in Kraft. Die halbe Stunde Parken in der Blauen Zone kostet dann einen Euro (bisher noch 90 Cent). Wer in Graz in der Grünen Zone parkt, muss momentan 60 Cent zücken - ab 25. Februar sind dann 80 Cent fällig. Auch Anrainer und Unternehmer müssen künftig tiefer in die Tasche greifen.

5. Was darf es sein?

Die Revolution frisst ihre Kinder

Frei nach Georg Büchner. "Dantons Tod" in Burkina Faso - das Schauspielhaus Graz in Westafrika! Der Puppentheaterwagen aus der Inszenierung "Der Auftrag: Dantons Tod" rollte durch Burkina Faso. Von Ort zu Ort ziehend wird das Volk der Burkinabè nach ihrer Sicht auf die Französische Revolution, nach ihrer Version der Geschichte Europas und Afrikas gefragt. Aus dieser Reise entsand der neue Theaterabend von Regisseur Jan-Christoph Gockel und Puppenbauer Michael Pietsch, der, zurück in Graz, auf der großen Bühne landet.

Frei nach Georg Büchner. "Dantons Tod" in Burkina Faso - das Schauspielhaus Graz in Westafrika! Der Puppentheaterwagen aus der Inszenierung "Der Auftrag: Dantons Tod" rollte durch Burkina Faso. Von Ort zu Ort ziehend wird das Volk der Burkinabè nach ihrer Sicht auf die Französische Revolution, nach ihrer Version der Geschichte Europas und Afrikas gefragt. Aus dieser Reise entsand der neue Theaterabend von Regisseur Jan-Christoph Gockel und Puppenbauer Michael Pietsch, der, zurück in Graz, auf der großen Bühne landet. Schauspielhaus, 4. und 17. Jänner, 19.30 Uhr. Tel. 0316 80 00 The Base and Friends

Das Grazer Trio gibt sein Neujahrskonzert in der "Scherbe". Die Indierock-Institution formierte sich 1989 rund um Norbert Wally, Karlheinz Miklin jr. und Heinz Nussbaumer. 2002 verließ Nussbaumer die Band und Albrecht Klinger stieg als Bassist ein. 2017 erschien mit "Disco Bazaar" das zwölfte Album, dem seit September eine Österreichtour folgt.

Das Grazer Trio gibt sein Neujahrskonzert in der "Scherbe". Die Indierock-Institution formierte sich 1989 rund um Norbert Wally, Karlheinz Miklin jr. und Heinz Nussbaumer. 2002 verließ Nussbaumer die Band und Albrecht Klinger stieg als Bassist ein. 2017 erschien mit "Disco Bazaar" das zwölfte Album, dem seit September eine Österreichtour folgt. Die Scherbe, 4. Jänner, 20 Uhr. Tel. 0316 760654 Weihnachtsferienprogramm

Lerne diesmal eine Neujahrstradition von den Philippinen kennen und gewinne beim Silvester Bingo! (Ab 6 Jahren.)

Donnerstag bis Sonntag im Knopftheater: - 16 Uhr - Figurentheater ab drei Jahren mit dem Kuddel Muddel Theater. "Drachenschmaus" erzählt vom größten, klügsten, stärksten aller Drachen, der nach 500 Jahren Schlaf aufgewacht ist. Jetzt will er eine Prinzessin fressen! Da bekommt der kleine Finley einen scheinbar unlösbare Aufgabe.

Frida & Fred, 4. Jänner, 14 bzw. 16 Uhr. Anmeldung unter 0316 872 7700



Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Freitag.

6. Am Freitag ist ...

... der "Welt-Braille-Tag". Dieser steht am 4. Jänner seit 2001 ganz im Zeichen der 1825 von Louis Braille entwickelten Blindenschrift. Mit dem Punktschriftsystem lassen sich Buchstaben durch die Kombination von jeweils sechs abtastbaren Punkten in Doppelreihen darstellen ließen. Anliegen des von der Weltblindenuninon ins Leben gerufenen Aktionstages ist es, auf die zentrale Bedeutung der Brailleschrift hinzuweisen. Mittlerweile gibt es auch das sogenannte Computer-Braille und die Blindenstenographie.

