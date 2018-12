Das kommt am Montag, den 24. Dezember, auf Sie zu – 7 Infos für Graz, kurz und bündig zusammengefasst. Frohe Weihnachten!

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wir wünschen Ihnen ein frohes Fest und schöne Feiertage! © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Heiligen Abend regnet es zu Beginn häufig. Ab Mittag wird der Niederschlag dann mit dem aufkommenden föhnigen Nordwind bald schwächer bzw. klingt gänzlich ab. Am Nachmittag scheint auch immer wieder die Sonne. Temperaturmaxima um 7 Grad. Der Christtag bringt wechselnde Bewölkung und immer wieder die Sonne. Es bleibt trocken. Kühler als zuletzt, dazu weht weiterhin teils lebhafter Nordwestwind. Höchstwerte bis 5 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaub

Die Wetterlage wirkt sich positiv auf die Luftgüte aus. Grenzwertüberschreitungen sollte es keine geben.

3. Verkehr

"Driving home for Christmas." Fahren Sie vorsichtig!

Ferienfahrplan: So verkehren die Grazer Öffis zu Weihnachten.



- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es wegen einer Kanalsanierung bis zum 29.03. zu Spurumlegungen.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Wie Grazer Promis Weihnachten feier(te)n

Weihnachtsgefühle sind ganz speziell. Prominente Grazer erinnern sich an die Weihnachten ihrer Kindheit und verraten uns, wie sie sie heuer verbringen. Ihre Erinnerugen teilen: Wolfgang Pucher (Pfarrer), Klaus Weikhard (Unternehmer), Willi Gabalier (Tänzer), Henriette Blumenau (Schauspielerin), Mario Haas (Sturm-Legende), Edith Hornig (Unternehmerin) und Alexandra Toth (Leichtathletin)

5. Was tut sich heute in Graz?

Die Schneekönigin

Ein Wintermärchen nach Hans Christian Andersen mit "Das Podium". Ab 4 Jahren. Der Spiegel des Bösen wurde in viele Splitter zerschmettert. Wen ein Splitter traf, der bekam ein kaltes Herz. Es waren zwei Nachbarskinder, Gerda und Kay, sie waren ein Herz und eine Seele. Doch eines Tages traf Kay ein böser Splitter. Er bekam ein kaltes Herz und die Schneekönigin nahm ihn mit. Gelingt es Gerda ihren Kay der Schneekönigin zu entreißen und sein Herz wieder zu erobern?

Kristallwerk, 24. Dezember, Sondervorstellung: 11 Uhr. Karteninfo: 0678 12 22 222

Das Tannenbäumchen

Eine berührende Wintergeschichte speziell zur Weihnachtszeit für Kinder ab 4 Jahren, gespielt vom Quasi-Quasar Theater: Das Tannenbäumchen soll wie die anderen Bäume auch zu Weihnachten von Theo, dem Lebkuchenmann, abgeschnitten werden. Doch das kluge, sprechende Bäumchen weiß sich geschickt zu helfen: Es will ausgegraben, eingetopft und besonders festlich geschmückt werden. Kartenreservierung empfohlen!

Frida & Fred, 24. Dezember, 11 und 14 Uhr. Tel. 0316 872 77 00





Eine berührende Wintergeschichte speziell zur Weihnachtszeit für Kinder ab 4 Jahren, gespielt vom Quasi-Quasar Theater: Das Tannenbäumchen soll wie die anderen Bäume auch zu Weihnachten von Theo, dem Lebkuchenmann, abgeschnitten werden. Doch das kluge, sprechende Bäumchen weiß sich geschickt zu helfen: Es will ausgegraben, eingetopft und besonders festlich geschmückt werden. Kartenreservierung empfohlen! Frida & Fred, 24. Dezember, 11 und 14 Uhr. Tel. 0316 872 77 00 XMAS im Kottulinsky

Das "Kottu" wünscht allen Gästen, Partnern und Mitarbeitern ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. Und für alle jene (ab 21 Jahren), denen Family, Kekse und "O Tannenbaum" zu viel wird, ist die Xmas-Party zur Stelle. Mit Trashtray.

Kottulinsky, 24. Dezember, Einlass: ab 23 Uhr Tel. 0664 156 38 80

Nichts für Sie dabei?

Hier geht's zum Veranstaltungskalender für Heiligabend.

6. Das Warten aufs Christkind verkürzen

Damit das Christkind ungestört alles vorbereiten kann, sollte es möglichst ungestört sein. Kasperl, Kindermuseum, Kino oder Dom und mehr: Bis in den Nachmittag hinein gibt es am 24. Dezember ein umfangreiches Programm für Kleine (und Große) in Graz.

7. Termine: Christ- und Kindermetten

8. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.