Auch die Oper wünscht allen Läufern toi, toi, toi! © Tengg

1. Wetter

Es wird einen Sonnen-Marathon: Am Sonntag setzt sich das meist wolkenlose Wetter fort. Frühnebelfelder lösen sich rasch auf, dann ist es strahlend sonnig. Die Temperaturen beim Aufwärmen liegen um 10 Grad, Tageshöchstwerte bis 20 Grad. Der Montag bringt überwiegend sonniges und föhnig mildes Wetter. Meist gibt es nur ein paar Schleierwolken. In der Früh teils hochnebelig. Bis zu 20 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaub

Aufgrund der Wetterlage ist eine Grenzwertüberschreitung bei Feinstaub zu erwarten. An den Messstellen Graz-Don Bosco und Graz-Süd Tiergartenweg werden deutliche Belastungen der Luft gemessen.

3. Verkehr

Aufgrund des Graz Marathon werden am Sonntag von ca. 7 bis 16 Uhr Ersatzverkehre mit Bussen für die Straßenbahnlinien 1, 5, 7, 13 und 26 eingerichtet. Weiters werden die Buslinien 31E, 32, 33E, 34, 39, 40, 58, 63 und 67E umgeleitet bzw. verkürzt und die Linie 39 teilweise eingestellt.

Hier finden Sie alle Straßensperren, Öffi-Umleitungen am Sonntag sowie Infos zur Anreise zum Marathon.

- In der Andritzer Reichsstraße im Bereich HNr. 61 bis Pedrettogasse wird die Fernwärme neu verlegt. Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von zwei Fahrspuren bis 16.11.

- In der Gleisdorfer Gasse - Glacisstraße werden im Bereich Jakominiplatz bis Franz-Graf-Allee Schienen und Leitungen erneuert. Totalsperre der Gleisdorfer Gasse! Die Arbeiten dauern bis 25.10. an.

- In der Hochsteingasse 30 -64 wird die Wasserversorgung erneuert. Postenregelung bis 09.11.;

- In der Kärntner Straße (Bereich zwischen Hafnerstraße und Gradnerstraße) gibt es zwischen 8.30 und 16 Uhr bis 17.10. eine Postenregelung.

- In der Keplerstraße 33-65 werden bei Postenregelung bis 31.10. Geh- und Radweg umgestaltet. Für Radfahrer wird eine Umleitung eingerichtet.

- In der Leonhardstraße im Bereich Engelgasse bis Reiterweg gibt es bis 26.10. eine Totalsperre mit einer Umfahrung über die Elisabethstraße.

- In der Petersbergenstraße 61-95 gibt es bis 31.10. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer) mit Umleitung über Waltendorfer Hauptstraße - Hohenrainstraße.

- In der Plabutscherstraße (Anton-Gerstl-Straße über die Waagner-Biro-Straße bis Kreuzung Peter-Tunner-Gasse) gibt es ab 01.10. eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer).

- In der Puchstraße (Bereich Puntigamer Straße bis Fa. Lorencic) werden Straßenarbeiten durchgeführt. Zuerst Sperre stadteinwärts, dann Umfahrung über Herrgottwiesgasse;

- In der Puntigamer Straße (Kreuzungen Puchstraße/ Rudersdorfer Straße und Herrgottwiesgasse) kommt es bis Ende November zur Spurzusammenlegung in Fahrtrichtung Triester Straße.

- In der Waltendorfer Hauptstraße 19 - 36 wird bis Ende Oktober der Straßenraum umgestaltet (Postenregelung).



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Toi, toi, toi!

Das größte Lauffest im Süden Österreichs feiert heuer sein Jubiläum mit einem umfangreichen Rahmenprogramm. Wir halten Sie mit einem Marathon-Blog Sie auf dem Laufenden samt Fotoserien und Videos. Am Sonntag wird es ab 9 Uhr ernst: Dann werden die Startblöcke geöffnet. Am "Familien-Samstag" standen die Juniors im Mittelpunkt. Knappe 1400 Jungläufer machten mit. Über 200 Familien machten beim mittlerweile 2. Familienlauf mit. Und für alle, die am Sonntag mit dem Flixbus verreisen, gibt es hier die Infos zur Haltestelle in der Glacisstraße.

5. Wohin?



6. Zahlen des Tages

In der Steiermark müssen tausende Namensschilder an Wohnhausanlagen ausgetauscht werden, weil es der Datenschutz erfordert. In Wien setzt die Stadt den Umtausch bei allen ihren rund 2000 Gemeindebauten jetzt um. Bei den Schildern von 220.000 Wohnungen wird der Name durch neutrale Bezeichnungen mit Top-Nummern ersetzt. In Graz sind 4300 Gemeindewohnungen und rund 500 Klingelbretter von der Tauschaktion betroffen.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.