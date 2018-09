Werfen Sie mit uns einen kurzen Blick in die Zukunft. Das erwartet Graz am Dienstag, dem 25. September – 7 Infos für Graz, kurz und bündig zusammengefasst. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag und einen angenehmen Start in die Woche.

© Gregor Hiebl

1. Wetter

Der Dienstag bringt in der Steiermark meist trockenes und auch oft länger sonniges Wetter. Mit lebhaftem Nordwind können jedoch immer wieder ein paar Wolken durchziehen, welche die Sonne auch für einige Zeit verdecken können. In der Früh ist es frisch, in klaren und windstillen Tälern ist auch Bodenfrost nicht ausgeschlossen, tagsüber steigen die Temperaturen auf bis zu 15 Grad.

2. Luftgüte und Pollen

Der wechselhafte Witterungsverlauf bedingt dieser Tage ausgezeichnete lufthygienische Voraussetzungen. Weiterhin kann es tagsüber zu verstärktem Pilzsporen-Flug kommen - auch Ambrosia-Pollen sind weiterhin in der steirischen Luft unterwegs.

3. Verkehr

In der Andritzer Reichsstraße im Bereich HNr. 61 bis Pedrettogasse wird die Fernwärme neu verlegt. Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren von 17.09. bis 16.11.

Im Bereich der Conrad-von-Hötzendorf-Straße kommt es im Abschnitt Fröhlichgasse bis Styria-Media-Center zur tageweisen Sperrung des Geh- und Radweges.

Am Eggenberger Gürtel 56a (Bereich Josef-Huber-Gasse) wird eine Kanal-Anschlussgrabung durchgeführt. Von 17.09. bis 05.10 kommt es zwischen 8.30 und 16 Uhr zu Spurzusammenlegung in beide Fahrtrichtungen.



In der Gleisdorfer Gasse - Glacisstraße wird die Einfahrt in die Girardigasse gesperrt. Die Arbeiten dauern bis 25.10. an.



In der Keplerstraße 33-65 werden bis 31.10. Geh- und Radweg umgestaltet. Für Radfahrer wird eine Umleitung eingerichtet.



In der Leonhardstraße im Bereich Engelgasse bis Reiterweg gibt es bis 02.11. eine Totalsperre mit einer Umfahrung über die Elisabethstraße.



In der Petersbergenstraße 61-95 gibt es vom 06.08. bis 31.10. ein Fahrverbot (ausgenommen Anreiner) mit Umleitung über Waltendorfer Hauptstraße - Hohenrainstraße.



In der Puntigamer Straße (Kreuzungen Puchstraße/ Rudersdorfer Straße und Herrgottwiesgasse) kommt es bis Ende November zur Spur-Zusammenlegung in Fahrtrichtung Triester Straße. Erhebliches Staupotential ist zu erwarten.



In der Straßganger Straße (Bereich Loewegasse) gilt zwischen 20.08. bis 28.09. eine Postenregelung.



In der Waltendorfer Hauptstraße 19 - 36 wird bis Ende Oktober der Straßenraum umgestaltet (Postenregelung).



4. Eine schöne Summe für Graz

Eine 96-jährige Dame vermachte der Stadt Graz eine Million Euro. 2017 verstarb sie, nun kommt das Geld dem neuen Schlossbergmuseum zugute.

5. Wohin?

Ausstellung: Wer bist du?

Dem Genre Porträt gehören – neben der Landschaft – zweifellos die meisten Objekte der Sammlung der Neuen Galerie Graz an. Diese auf ihre vielfältigen Bezüge sowie ihre kulturhistorischen und gesellschaftlichen Aussagen hin zu befragen, hat sich diese Schau vorgenommen – und zwar mit frischem Blick und oft ungewohnten Kombinationen.

Joanneumsviertel, Graz

Neue Galerie Graz - Di-So 10-17 Uhr

Theater: The Who and the What

„The Who and the What“ lautet der Titel des Buches, an dem die emanzipierte junge Muslimin Zarina schreibt. Darin beschäftigt sie sich kritisch mit dem Koran, der Rolle der Frau im Islam und einer weiblichen Sichtweise auf den Propheten Mohammed.

Regie: Jan Stephan Schmieding

mit Henriette Blumenau, Nico Link, Tamara Semzov, Stefan Suske

Schauspielhaus Graz, Haus Zwei. Di, Mi & Sa um 20 Uhr.

Literatur: Andreas Unterweger, Andrea Winkler

Andreas Unterweger liest aus "Grungy Nuts", Andrea Winkler liest aus "Die Frau auf meiner Schulter". Moderation: Günther Höfler

Literaturhaus Graz

Dienstag, 20 Uhr

Für unsere Kleinen: Die Fledermaus im Kirchenhaus

Mit der Fledermaus Rupert lernen Kinder – aber nicht nur Kinder – acht Personen aus der Diözesangeschichte kennen. Die Comic-Figuren erzählen Geschichten aus der steirischen Kirchengeschichte. Und sie laden zum Staunen über ausgewählte Kunstwerke ein, die Schwerpunkte der jeweiligen Epoche zeigen.

Diözesanmuseum Graz

Di bis Fr 10 bis 17 Uhr; Sa/So 11 bis 17 Uhr

6. Tag der Comics – National Comic Book Day in den USA

Der 25. September liefert allen Comic-Fans mit dem Tag der Comics einen Grund zum Feiern. Zumindest, wenn es nach dem Kalender unserer transatlantischen Nachbarn in den USA geht, der dieses Datum als National Comic Book Day listet. Grund genug, wieder einmal zu einem guten, alten (oder auch neuen) Comic zu greifen und sich von Wort und Bild in seinen Bann ziehen zu lassen.

7. In Graz für Sie da

