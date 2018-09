Facebook

© pixabay

1. Wetter

Schon am frühen Montagmorgen zieht im Norden der Obersteiermark eine kräftige Kaltfront eines Sturmtiefs auf, die im Laufe des Tages auch Graz erreichen wird. Dabei kommt es zu Regenschauern und teils stürmischem West- bis Nordwestwind. Selbst in den Tälern zeichnen sich aktuell Böen von über 80 km/h ab. Regenschauer gibt es hier aber kaum und es überwiegt meist sonniges Wetter. Es kühlt wieder ab, Tageshöchstwerte liegen um die 16 Grad.

2. Luftgüte und Pollen

Die lufthygienischen Bedingungen sind momentan sehr günstig und scheinen immer besser zu werden. Während des Tages kann es zu starkem Pilzsporenflug kommen, Ambrosiapollen werden weniger. Aufgrund der aktuellen Wetterlage mit eher guten Ausbreitungsbedingungen sind keine Grenzwertüberschreitungen zu erwarten.

In der Andritzer Reichsstraße im Bereich HNr. 61 bis Pedrettogasse wird die Fernwärme neu verlegt. Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren von 17.09. bis 16.11.

Im Bereich der Conrad-von-Hötzendorf-Straße kommt es im Abschnitt Fröhlichgasse bis Styria-Media-Center zur tageweisen Sperrung des Geh- und Radweges.

Am Eggenberger Gürtel 56a (Bereich Josef-Huber-Gasse) wird eine Kanal-Anschlussgrabung durchgeführt. Von 17.09. bis 05.10 kommt es zwischen 8.30 und 16 Uhr zu Spurzusammenlegung in beide Fahrtrichtungen.



In der Gleisdorfer Gasse - Glacisstraße wird die Einfahrt in die Girardigasse gesperrt. Die Arbeiten dauern bis 25.10. an.



In der Keplerstraße 33-65 werden bis 31.10. Geh- und Radweg umgestaltet. Für Radfahrer wird eine Umleitung eingerichtet.



In der Leonhardstraße im Bereich Engelgasse bis Reiterweg gibt es bis 02.11. eine Totalsperre mit einer Umfahrung über die Elisabethstraße.



In der Petersbergenstraße 61-95 gibt es vom 06.08. bis 31.10. ein Fahrverbot (ausgenommen Anreiner) mit Umleitung über Waltendorfer Hauptstraße - Hohenrainstraße.



In der Puntigamer Straße (Kreuzungen Puchstraße/ Rudersdorfer Straße und Herrgottwiesgasse) kommt es bis Ende November zur Spur-Zusammenlegung in Fahrtrichtung Triester Straße. Erhebliches Staupotential ist zu erwarten.



In der Straßganger Straße (Bereich Loewegasse) gilt zwischen 20.08. bis 28.09. eine Postenregelung.



In der Waltendorfer Hauptstraße 19 - 36 wird bis Ende Oktober der Straßenraum umgestaltet (Postenregelung).



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. "Fabienne" scheint Graz zu verschonen

Das Tief "Fabienne" versetzt Österreich in Alarmbereitschaft: Mit bis zu 130 Kilometer pro Stunde soll der Wind durch weite Teile in den Tälern Ober- und Niederösterreichs fegen, auf den Bergen werden Spitzenwerte von bis zu 150 km/h erwartet. Die ZAMG hat deshalb eine Wetterwarnung herausgegeben.

Die gute Nachricht aus Grazer Sicht: Fabienne wird die steirische Landeshauptstadt wohl verschonen. Zwar wird der Beginn der Woche windig und deutlich kühler ausfallen als der Sonntag, aber von Sturm und Wetterwarnung ist derzeit keine Rede. Und ab Mittwoch klettern die Temperaturen aber wieder auf über 20 Grad. Es bleibt durchgehend trocken.

5. Wohin?

steirischer herbst: Milica Tomic

Milica Tomic (1960, Belgrad, Jugoslawien) ist eine Künstlerin, deren Praxis die Bereiche Fotografie, Installationskunst und Bildung umfasst. Ihr eigens für den steirischen herbst entwickeltes Projekt beleuchtet im Forum Stadtpark den Hintergrund von Krieg, Arbeit und kapitalistischer Produktionsweise. Die räumliche Versetzung von Aflenz als Nicht-Denkmal wird mit einem zeitlichen Schnitt konfrontiert, der auf ihrer Forschung zum dynamischen Verhältnis zwischen der Stadt Graz und dem jenseits seiner Außenbezirke befindlichen Nebenlager beruht.

Die zweieinhalb Tenöre

Im Café Kaiserfeld um 20 Uhr: Garderobe eines Stadttheaters am Nachmittag vor einer Aufführung der Zauberflöte. Mit den beiden Tenören Martin Fournier und Taylan Reinhard.

James Walker (UK) in der Scherbe

Der englische Singer/Songwriter James Walker stattet Graz einen Besuch ab. Zu sehen ist er ab 20:45 Uhr im Scherbenkeller. Und zwar im Rahmen des 200. Platoo Montag.

Nichts für Sie dabei?

Hier geht's zum Veranstaltungskalender für Montag.

6. Tag der Satzzeichen – der amerikanische National Punctuation Day

Punkt, Punkt, Komma, Strich – fertig ist ein weiterer Grund zu feiern. Denn der 24. September steht im Rahmenkalender unserer US-amerikanischen Nachbarn ganz im Zeichen der Interpunktion, die mit dem Tag der Satzzeichen gebührend und angemessen gefeiert werden soll. Erinnert an die ominös-morbide Kampagane "Satzzeichen retten Leben":

"Wir essen Opa!" versus "Wir essen, Opa!"

Vielleicht kurz darüber nachdenken.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.