Das kommt am Dienstag, den 26. Juni auf Sie zu – 7 Infos für Graz, kurz und bündig zusammengefasst. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag!

Es bleibt unbeständig. Erst am Wochenende wird es freundlicher und wärmer © Tengg

1. Wetter

Auch am Dienstag bleibt es eher kühl, unbeständig und teilweise auch windig. Neben sonnigen Abschnitten können vereinzelt auch Schauer durchziehen. Frühwerte ab 10 Grad, tagsüber bis zu 22 Grad. Ein Störungseinfluss sorgt am Mittwoch für ein paar Regenschauer über den Tag verteilt. Öfters zeigt sich auch die Sonne. Höchstwerte bis 23 Grad.

2. Luftgüte und Pollen

Es ist eine ausgezeichnete Luftqualität zu erwarten. Belastungen treten durch schwachen Gräser- und Kräuterpollenflug auf.

3. Verkehr

Aktuelle Baustellen: am Schönaugürtel, in der Steyrergasse (im Bereich Schönaugasse) zur C.-v.-Hötzendorfstraße hin gesperrt. Auch in der Riesstraße wird bis zum 29.06. gebaut. Es kommt zu Spurzusammenlegungen.

In der Faunastraße gibt es bis zum 27.07. eine Totalsperre mit Umfahrung über ber Wetzelsdorfer Straße oder Peter-Rosegger-Straße, bzw. lokal über Brauhausstraße - Arnethgasse.

Die Kalvarienbrücke wird saniert, Spurzusammenlegungen in beide

Fahrtrichtungen.

Fahrgastinformationen für Graz finden Sie hier.

Hier finden Sie die Baustellenvorschau für den Sommer.

4. Zehn Jahre Rettungsleitstelle

Vor zehn Jahren eröffnete das Rote Kreuz seine Landesleitstelle in der Grazer Straßganger Straße. Allein im letzten Jahr gingen dort rund 1,5 Millionen Anrufe ein. Neben Notrufen koordiniert die landesweite Leitstelle des Rettungsdienstes auch Ambulanzfahrten und andere Sanitätseinsätze. Täglich gehen rund 500 Notrufe ein.

5. Wohin?

Die Lange Nacht des Kabaretts

"Wir spielen solange Sie wollen", sagen Christoph Fritz , Isabell Pannagl , David Scheid und Jimmy Schlager . Seit 20 Jahren gibt es die österreichweite Tour der "Langen Nacht des Kabaretts", die ab Dienstag in Graz halt macht. Präsentiert werden gemeinsam Ersonnenes sowie Highlights aus den aktuellen Programmen.

Tel. 0316 82 53 65



Prohibition Stompers

Mit Hot Jazz, Dixieland und Fox-Trot führen die Grazer "Prohibition Stompers" zurück in die Ära der Goldenen Zwanziger. Die Band besteht aus sieben Liebhabern des frühen Jazz aus den verschiedensten Ecken der Welt. Sie wollen den Geist dieser Zeit mit neuer Energie füllen.





tube's, Graz. 26. Juni., 20 Uhr Tel. 0650 7789416

Architektursommer 2018

Im Sommer soll ein breites Publikum zur Auseinandersetzung mit unserer gebauten Lebensumwelt angeregt werden. Ziel ist es, aus verschiedensten Perspektiven und in unterschiedlichen Herangehensweisen über unseren gestalteten Alltag zu diskutieren und diesen erfahrbar zu machen.

6. Grazer Filmprojekt



Regisseur Markus Mörth, selbst auch als Autor tätig ("Pony"), macht ein Buchprojekt zum Filmprojekt. Mit der Doku "Die Grazer Gruppe" hob er den Wortschatz literarischer Größen von einst, tauchte in die Grazer Kulturgeschichte ein und begab sich auf Spurensuche von Wolfgang Bauer, Alfred Kolleritsch & Co. Ein Streifen, der jene Zeit beleuchtet, die Graz die Bezeichnung "Literaturhauptstadt" einbrachte.

7. In Graz für Sie da

