1. Wetter

Der Fenstertag beginnt bereits mit dichten Wolken und Regenschauern. Tagsüber lockert es zeitweise auf, doch mit den Sonnenstrahlen bilden sich rasch auch wieder Quellwolken und einige Regenschauer, später am Tag auch Gewitter. Eine Spur weniger warm. In der Früh um 14 Grad, Tageshöchsttemperaturen bis 23 Grad. Am Samstag bleibt es unbeständig. Am Nachmittag bilden sich weitere Regenschauer und Gewitter. Es bleibt warm und schwül.

2. Luftgüte und Pollen

Die labile Wetterlage wirkt sich günstig auf die Luftqualität aus - sämtliche Schadstoffkonzentrationen bewegen sich auch weiterhin auf frühlingshaft-moderatem Niveau. Aktuell gibt es eine erhöhte Pollenbelastung durch Gräser sowie durch Birke, Buche und Eiche.

3. Verkehr

In der Faunastraße 17-33 gibt es bis Juli eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer) aufgrund von Bauarbeiten für Wasserversorgung und Fernwärme. Es besteht eine Umfahrung über die Wachtelgasse.





gibt es bis Juli eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer) aufgrund von Bauarbeiten für Wasserversorgung und Fernwärme. Es besteht eine Umfahrung über die Wachtelgasse. In der Karl-Morre-Straße 82 kommt es wegen einer Kranaufstellung bis Ende Juli zu Spurumlegungen.

In der Kärntner Straße 96 werden auf Höhe der Busgarage ein Busfahrstreifen und eine Ampel errichtet sowie der Gehsteig erneuert. Es werden je nach Baufortschritt die Fahrspuren zusammen- oder umgelegt.





In der Köflacher Gasse im Bereich Köflacher Bahnhof bis Alte Poststraße wird bis 25.05. ein Geh- und Radweg errichtet. Die Sperre besteht in Richtung stadtauswärts ab Graz-Köflach-Bahnhof. Umgeleitet wird über die Eggenberger Straße - Alte-Poststraße.





In der Krausgasse wird bis Juni im Bereich Prangelgasse bis Vinzenzgasse im Zuge einer Straßensanierung die Wasserversorgung erneuert: Totalsperre (ausgenommen Anrainer).



In der Lustbühelstraße wird bis Mai die Wasserversorgung erweitert. In Nachtarbeit wird dabei die Waltendorfer Hauptstraße gequert.





In der Peter-Rosegger-Straße kommt es im Bereich der Straßganger Straße aufgrund einer Fernwärme-Anschlussgrabung bis zum 18.05. zu Spurumlegungen.





In der Peterstalstraße 140-185 besteht bis 30.06. eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer) aufgrund von Arbeiten an der Wasserversorgung. Es wird eine großräumige Umleitung wird eingerichtet.





In der Prangelgasse wird bis Juni im Bereich Eggenberger Allee bis Krausgasse im Zuge einer Straßensanierung die Wasserversorgung erneuert: Totalsperre (ausgenommen Anrainer)

Bis Ende April wird bei zeitweiser Postenregelung im Bereich Eggenberger Allee bis Klopstockgasse die Straße saniert.





wird bis Juni im Bereich Eggenberger Allee bis Krausgasse im Zuge einer Straßensanierung die Wasserversorgung erneuert: Totalsperre (ausgenommen Anrainer) Bis Ende April wird bei zeitweiser Postenregelung im Bereich Eggenberger Allee bis Klopstockgasse die Straße saniert. In der Puntigamer Straße kommt es ab Mai in den Kreuzungsbereichen Puchstraße und Herrgottwiesgasse zu Umbauarbeiten.





In der Puntigamer Straße kommt es ab Mai in den Kreuzungsbereichen Puchstraße und Herrgottwiesgasse zu Umbauarbeiten.

wird für die Umleitung adaptiert (Linksabbieger/ VLSA)





In der St.-Peter Hauptstraße im Bereich Styriastraße bis Abzweigung Raaba gibt es bis Ende Juni eine Umleitung stadtauswärts: Styriastraße - Maggstraße - St. Peter-Gürtel (der Kreuzungsbereich Maggstraße/ St.-Peter-Gürtel wird für die Umleitung adaptiert (Linksabbieger/ VLSA). In der Steinbergstraße wird ab Mai im Bereich Stadtgrenze bis Kreuzung Mantscha bei Postenregelung die Straße saniert.

4. Was Graz interessiert

Gestern kehrte der SK Sturm nach dem ÖFB-Cup-Triumph gegen Salzburg zurück nach Graz. Trotz Partynacht wurde gleich wieder in Messendorf trainiert. Morgen steht das wohl entscheidende Heimspiel gegen den LASK im Kampf um Tabellenplatz zwei an.

Morgen steht auch die Eröffnung des umgesiedelten Grazer "KostNix-Ladens" in der Karl-Morre-Straße 42 an. Von 11 bis 15 Uhr können Besucher bei Livemusik und Würsteln zwischen den Marktständen stöbern.

5. Ausgewählte Event-Tipps

Lendwirbel 2018

Als Grazer Nachbarschaftsfest lädt der "Lendwirbel" alle ein mitzuwirbeln. Das Stadtteilfest geht auf die Eigeninitiative der BewohnerInnen im Lend und Gries zuück. Das gemeinsame Anliegen ist es, den städtischen Raum zu nutzen und dadurch Teil einer öffentlichen Auseinandersetzung zu sein. Es geht dabei um die Frage: Wie kann das Zusammenleben bestmöglich funktionieren? Am Mariahilferplatz heißt es heute "Lend meets Balkan".

Informationen zum heutigen Programm finden Sie hier.

Innere Stadt (Lendviertel), Graz. bis 13. Mai. Tel. 0676 941 58 24





Als Grazer Nachbarschaftsfest lädt der "Lendwirbel" alle ein mitzuwirbeln. Das Stadtteilfest geht auf die Eigeninitiative der BewohnerInnen im Lend und Gries zuück. Das gemeinsame Anliegen ist es, den städtischen Raum zu nutzen und dadurch Teil einer öffentlichen Auseinandersetzung zu sein. Es geht dabei um die Frage: Wie kann das Zusammenleben bestmöglich funktionieren? Am Mariahilferplatz heißt es heute "Lend meets Balkan". Informationen zum heutigen Programm finden Sie hier. Innere Stadt (Lendviertel), Graz. bis 13. Mai. Tel. 0676 941 58 24 Wissenschaftliches Saisonfinale

Die Science Busters freuen sich auch heuer darauf, das Sommersemester spektakulär zuzudrehen mit dem "besten Saisonfinale überhaupt". Es war eine turbulente Saison, die Science Busters sind 10 Jahre alt geworden und dürfen somit zur Fahrradprüfung antreten! Prof. Helmut Jungwirth, Dr. Florian Freistetter und MC Martin Puntigam (MC der Science Busters & klären unter anderem: Ist Spongebob ein terroristischer Schläfer?

Soll man für außerirdische Asteroiden die extrasolare Route sperren? Kann man auf Gravitationswellen auch surfen?

Orpheum, Graz. 11. Mai, 20 Uhr. Tel. 0316 871 871 11



Alle Termine für heute finden Sie hier.

6. Zahlen des Tages

Der Bericht über die Rückzahlungen von 216.000 zu Unrecht verrechneten Euro an Prostituierte durch die Stadt Graz sorgt weiterhin für Aufregung. Die Kritik des Gesundheitsstadtrates Robert Krotzer (KPÖ), dass die Koalition sein Ressort finanziell ausbluten lasse, weist Finanzstadtrat Günter Riegler (ÖVP) zurück. Das Gesundheitsbudget liege 2018 bei 7,2 Millionen: Somit seien es 25 Euro pro Kopf, die die Stadt aufwendet.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar.