"Ich möchte mit der KFG nichts mehr zu tun haben!" So wird Christian Finster in einer Aussendung der FPÖ Steiermark zitiert. Finster ist zweiter Bezirksratsstellvertreter in Gösting, derzeit parteilos. Nach den Parteiausschlüssen von Alexis Pascuttini, Claudia Schönbacher & Co aus der FPÖ sowie der Gründung der KFG im Vorjahr kehrte auch Finster den Blauen den Rücken - und will jetzt zurück. "Eine heimatverbundene, ehrliche und engagierte Bezirkspolitik" sei nur mit der FPÖ möglich, so Finster.