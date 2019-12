Martin Auer hat 2020 viel vor: Neben seiner nagelneuen Zentrale eröffnet er eine neue Filiale an einem Bäckerei-Traditionsstandort in Waltendorf.

Der Grazer Bäcker Martin Auer hat 2020 viel vor © moodley brand identity

Sich zurücklehnen? Das „backt“ Martin Auer einfach nicht, zu sehr brennt er für seinen Beruf und für Ideen, die es umzusetzen gilt. Also eröffnet er im nächsten Jahr nicht nur die nagelneue Zentrale seines Bäckereiunternehmens am St.-Peter-Gürtel – sondern auch so manche frische Filiale.