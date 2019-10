Martin Auer im Interview„Ich hab Sauerteig in den Urlaub mitgenommen“

Traditionsbäcker Martin Auer über die schwierige Rolle als Trendsetter, warum er in Graz investiert und wie sich die Kundenzahl in acht Jahren verdoppelt hat.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Martin Auer © (c) KOENIGSHOFER

Herr Auer, Sie investieren mehr als 20 Millionen Euro in eine neue Zentrale in St. Peter. War es eine bewusste Entscheidung, auch künftig in Graz zu bleiben?