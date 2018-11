Der Advent steht endgültig bevor: die Stadt erstrahlt in vorweihnachtlichem Glanz und auf den Adventmärkten tummeln sich wie jedes Jahr die Besucher. Aber auch die Grazer Bauernmärkte haben sich auf die Vorweihnachtszeit eingestellt.

Vor allem die kreativen Adventgestecke von Josef Gutjahr erfreuen sich großer Beliebtheit. © Georg Tomaschek

Der erste Schritt Richtung Weihnachten ist wohl der Adventkranz: auf allen Märkten sind sie jetzt zu haben. Josef Gutjahr etwa verkauft seine Kränze schon seit mehr als zehn Jahren: "Freitags und Samstags stehe ich immer hier auf dem Lendplatz!" Am Stand des Landwirts ist für jeden Geschmack etwas dabei: kleine und große Kränze mit Kerzen in allen Farben und Adventgestecke aller Art: "Sehr beliebt sind die moderneren Gestecke, zum Beispiel eine Weinrebe als Adventreihe." Die Adventreihe funktioniert gleich wie der Kranz, nur dass die Kerzen auf einer Linie entlang der Weinrebe angebracht sind. Alle Kränze und Gestecke werden von Josefs Frau Marianne in Handarbeit gefertigt: "Die traditionellen Kränze sind wahrscheinlich mehr Arbeit, aber bei den Gestecken kann meine Frau ihre Kreativität entfalten!" Mini-Gestecke werden bald ins Sortiment aufgenommen, ab Mitte Dezember sind dann auch Tischbäume erhältlich.