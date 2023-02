Max Trattner ist nicht mehr: "Er hat bis zuletzt im Betrieb gearbeitet"

Es kam für die Familie völlig überraschend, dass Max Trattner am vergangenen Freitag während der Arbeit im Hotel Trattnerhof plötzlich zusammenbrach und verstarb. "Er hat bis zuletzt bei uns im Betrieb gearbeitet", ist auch Tochter Patricia Hochenberger zutiefst betroffen. Trattner war Gemeindekassier und Tourismusobmann in Semriach, außerdem war er Mitinitiator der überaus erfolgreichen Schikurs-Phase Semriachs von den 60er- bis in die 80er-Jahre, er war auch Mitbetreiber des Puderlifts. Den Trattnerhof hat vor einigen Jahren sein Neffe Gernot übernommen – er wird nach wie vor als Familienbetrieb geführt.