"Es war ihre Lieblingsveranstaltung", sagt ein hörbar geknickter Werner Baumann, Bürgermeister von Seiersberg-Pirka. Beim Faschingsrummel am Dorfplatz im Ortsteil Pirka ist eine 71-Jährige am Biertisch umgekippt. Eine Reanimierung wurde sofort in die Wege geleitet, leider vergeblich. Die Frau starb noch an Ort und Stelle.