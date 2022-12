Jänner

Lieboch, St. Bartholomä, St. Oswald und Hitzendorf starten als KEM-Region „Oberes Liebochtal“ durch.

Februar

Der Streit um die Nutzung der Eishalle zwischen Gemeinde Hart bei Graz und Hobbyliga NHL ist beigelegt. Nach sechs Jahren wurde ein Konsens gefunden. In Gratwein-Straßengel kommt es zur Bürgerversammlungen gegen das Projekt Huberwiese. Im Herbst startet die Gemeinde einen Bürgerbeteiligungsprozess, der bald in die nächste Runde geht.

März

In Weinitzen kommt es zur Bürgerversammlung zum Busterminal Fasslberg. Landeshauptmann-Vize Anton Lang verkündet, dass der erste Teil des weststeirischen Jakobswegs künftig in Thal beginnt und unterhalb des Schlosses Plankenwarth bis zum Gehsteig in St. Oswald geführt wird. In Hart bei Graz findet eine Bürger-Info zum Bauprojekt Haberwaldgasse statt, weitere folgen. Thal informiert in einer Bürger-Info über den Bau eines Unimarktes im Ortszentrum. In Gratkorn wird der Spatenstich zum neuen Murkraftwerk gefeiert.

April

Gratkorns Bürgermeister Helmut Weber tritt zurück und übergibt an Michael Feldgrill (beide SPÖ). In Semriach findet das Eröffnungsfest des neuen Cafes im Rauchhaus statt. In Hart bei Graz starten die Harter Zukunftswochen, ein von der Gemeinde unterstütztes Bürgerbeteiligungsprojekt und die Gratweiner Musikschule veranstaltet den ersten Unterstufenball im Bezirk.

Mai

Gratkorn startet seine 100-Jahr Feier mit einem Sondergemeinderat.

Juni

17. Social Soccer Cup in Gratwein. Peggau vermeldet, dass die älteste Steirerin („Peggie“) zurückkehrt. Die Rekonstruktion ihres Gesichts – die Dame hat im 4. Jahrtausend v. Chr. gelebt – ist bis Herbst in der Lurgrotte zu sehen. In Übelbach beginnt der Polit-Zwist zwischen Bürgermeister Markus Windisch (ÖVP) und Vize Franz Endthaller (SPÖ).

Juli

Festival der Wirtschaft in Gratkorn und Gratwein-Straßengel. Thal feiert den 75. Geburtstag von Arnie, Gratwein-Straßengel eröffnet einen Radweg-Abschnitt durch Sappi-Werksgelände entlang der Mur. und Seiersberg-Pirka erhält den European Energie Award in Silber. In Deutschfeistritz fordern Autobahn-Anrainer Tempo 100 und eine Lärmschutzwand.

August

Das Museum Sensenwerk wird um 15.000 Euro saniert. NXP kündigt den Bau des höchsten Büroturms im Norden von Graz an.

September

St. Oswalds Bürgermeister Andreas Staude (SPÖ) verstirbt nach schwerer Krankheit. Sein Nachfolger wird Jürgen Konrad. Das neu gebaute Thalersee-Restaurant eröffnet.

Oktober

Amazon verkündet Bau eines Logistikzentrums in Premstätten.

November

„Lumagica“ beleuchtet die Adventzeit und der Verbund gibt die Pläne für ein weiteres Murkraftwerk bekannt. Es wird in Stübing gebaut.

Dezember

Erste gestreamte Gemeinderatssitzung in Gratkorn.