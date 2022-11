Autos gegen Züge: ÖBB appellieren an die Vernunft

Zwei Mal krachte in Raaba zuletzt ein Pkw in einen Zug. Bürgermeister Karl Mayrhold spricht von "Schlampigkeit", die ÖBB appellieren an die Vernunft. Die kleine Kreuzung wird aufgelassen - auch weil ganz in der Nähe kein Stein auf dem anderen bleiben wird.