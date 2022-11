Ein "nicht ganz unspektakulärer Unfall", so liest sich das im Einsatzbericht der Feuerwehren, ist am Montag gegen 12.30 Uhr auf der L370 in Raaba-Grambach (Bezirk Graz-Umgebung) passiert. Ein missglücktes Überholmanöver eines Traktors hatte laut den Wehren dazu geführt, dass sich auf der Landesstraße im Ortsteil Grambach, kurz vor Berndorf, ein Pkw überschlug.

Die Feuerwehren Grambach, Hausmannstätten und Raaba wurden mit dem Einsatzstichwort Verkehrsunfall mit vermutlich eingeklemmter Person alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte konnte aber glücklicherweise festgestellt werden, dass sich der Pkw-Lenker bereits selbständig aus dem am Dach liegenden Fahrzeug befreien konnte. "Wie durch ein Wunder blieb dieser quasi unverletzt", heißt es im Einsatzbericht.

Die Einsatzleitung Grambach kümmerte sich um Absicherung der Unfallstelle und auslaufende Betriebsmittel, die Feuerwehren Hausmannstätten und Raaba leiteten den fließenden Verkehr weiträumig um. Um das Unfallfahrzeug für den Abtransport durch ein Fachunternehmen bereit zu machen, unterstützte die FF Raaba die Kameraden aus Grambach. Neben den genannten Feuerwehren kamen Polizei, sowie Rotes Kreuz zum Einsatz.